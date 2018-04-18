Faiz gelir vergisi matrahından indirilsin

Sabah gazetesinin ana medya sponsorluğunda, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER
) tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Gayrimenkul Zirvesi
'ne sektörün önde gelen isimlerinin faiz indirimi talebi damga vurdu. Yüksek faizin sektörü olumsuz etkilediğine dikkat çeken GYODER Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin, "Faizlerin
makul seviyeye inmesi gerekiyor. Sektör olarak yüksek faizden direkt etkileniyoruz. Konut satışları faizler yüzünden durgunlaşıyor. Bu nedenle oranların makul seviyeye çekilmesi gerekiyor. Biz de sektörün öncü temsilcileri olarak faizlerin gelir ve vergi matrahından indirilmesini talep ediyoruz" dedi. Ucuz konut formülü
Sektörün kamudan da beklentilerinin olduğunu ifade eden Yetgin, "Kamunun yeni yönetmelikle sektöre yönelik iyileştirmeleri ve destekleri için müteşekkiriz. Ancak KDV
gibi bazı noktalarda sıkıntılar devam ediyor. Bazı uygulamaların tek KDV oranı üzerinden ortak hale getirilmesini istiyoruz" diye konuştu. HASILAT PAYLAŞIMI
Zirvede gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri vatandaşın ucuz konut sahibi olmaları için formüllerini açıkladı. Orta ve orta altı gelir grubunun Türkiye
nüfusunun yüzde 60'ını oluşturduğunu belirten İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım
önerdikleri formülü şöyle anlattı: "Türkiye'de ev hayali kuranların yüzde 85'i aylık bin 500-2 bin TL taksit ödeyebilecek durumda. Bu da metrekaresi 3 bin TL civarında satışa sunulan konut anlamına geliyor. Doğal sit, heyelan, kamulaştırma bölgesi olmayan yerlerde 100 bin kişinin yaşayacağı yeni yerleşim bölgeleri yapılabilir. Bakanlık buranın planını yaptıktan sonra hasılat paylaşımı modeli ile ihaleler düzenleyebilir. Burada devletin tavan fiyat politikası uygulaması gerekiyor. Böylece ihalelerde aşırı fiyat artışının önüne geçilip konut fiyatının aşağı çekilmesi sağlanabilir." İNSANLA BARIŞIK PROJELER GELİŞTİRİN
Zirveye
yazılı mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, katılımcılara şu mesajı verdi: "Bu zirvenin konutlarımızın daha sağlıklı, güvenli ve konforlu olması yanında şehirlerimizin daha güzel, kişilikli, tarihle ve insanla barışık olmasına katkıda bulunacağına inanıyorum. En büyük 10 ekonomiden biri olma hedefimize ulaşmada gayrimenkule çok önemli görevler düşüyor. 'Milletin meclisini millet yapar' konsorsiyumu ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onarımını üstlendiği için derneğimize ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum." ?GYODER 'DEN AFRİN'E TAM DESTEK
GYODER, zirvede gayrimenkul sektöründeki 'İçimizdeki Sanatçılar Platformu'nun ilk sergisini açtı. Burada sergilenen fotoğrafların yanı sıra, ünlü bir sanatçının fotoğrafı açık artırmaya çıkarıldı. Satıştan elde edilen gelirin ise Mehmetçik Vakfı vasıtasıyla Afrin'de şehit olan Mehmetçiklerin ailelerine bağışlanacağı açıklandı. KONUTTA YENİ BİR ÖYKÜYE İHTİYAÇ DUYUYORUZ
Zirvede
konuşan Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dr. Şeref Oğuz
, gayrimenkul sektöründeki sorunların yarı devlet yarı özel çatı bir kuruluş modeli ortaya çıkmadıkça çözülemeyeceğini söyledi. Oğuz, "Artık çita çok yükseldi ufkumuz açılıdı. Konutta yeni bir öyküye ihtiyaç duyuyoruz. Öyküyü gayrimenkul sektörü yazacak" dedi. YABANCIYA 20 MİLYAR DOLARLIK SATARIZ
Dap Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Ziya Yılmaz
, "Türkiye'de konut satışında Avrupa lideriyiz. Ancak 1.4 milyonluk konutun sadece 22 binini yabancıya satabiliyoruz. Yabancıdan gelirimiz ise 4.6 milyar dolar. Bu rakamın 300 bin dolara vatandaşlıkla yukarı çıkacağına inancım tam. Yılda 20 milyar dolarlık konut satışı hayal değil" diye konuştu. Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik
, "Çekin faizi aşağıya satışlar tavan yapsın. ABD'de 30 yıl konut alana 3 kuruş faizle ödeme imkânı sunuluyor. Böyle bir ekonomik stabilitenin içinde biz harikalar yaratırız" dedi. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, arsa maliyetlerine dikkat çekerek, "Avrupa'da arsa maliyetleri yüzde 7-15 arasında. İstanbul'da bu oranlar yüzde 50'nin üzerine çıkıyor. Fiyatların dengelenmesi anlamında yeni yerlerin arz olması gerekiyor. Dünyanın en pahalı arsalarına sahibiz" ifadelerini kullandı. HER ŞEYE RAĞMEN SATIŞLAR ARTIYOR
Tahincioğlu
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, "Daha çok yatırımcı değil oturumcular konut alıyor. Olumsuz gelişmelere rağmen satışlar artıyor. Her sene kırılan rekorlar da bunun göstergesi. İlk iki ayda satışlar yüzde 6 artıda" dedi.