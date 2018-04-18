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GE ve Philips’in rekabeti

Giriş Tarihi: 18.4.2018
GE ve Philips’in Türkiye rekabeti
Hükümetin, sağlıkta yerlileşme ve millileşme politikaları meyvelerini vermeye başladı. Yeni yapılan şehir hastanelerini yeni larla donatacak olan 'nin yerli üretim ve yerli ortak şartıyla alım garantili modeli dünya devlerini Türkiye'ye getirdi. Yıllık 6 milyar dolarlık Türkiye pazarı için Türkiye'de üretim sahasını araştıran dünya devi ileri teknoloji şirketleri ve Philips yerli ortak arayışında sona yaklaştı. Tıbbi cihaz üretiminde dünyanın en büyüklerinden General Electric (GE) ve Philips Türkiye'nin en büyük teknoloji firmaları ve Vestel ile masaya oturdu. Generel Electric ASELSAN ile Philips ise Vestel ile ortaklık için görüştüğü öğrenildi. önümüzdeki günlerde tıbbi cihaz alım ihalesini başlatacak. İhaleyi kazanan firma, MR, Ultrason, PET, dijital röntgen, monitörler olmak üzere 5 farklı cihazı ilk yıl tamamı ithal, ikinci yıldan itibaren belli oranda yerli üretim ve üçüncü yıl itibarıyla yüzde 100 yerli üretim ile devlet alım yapacak. Hükümet, ihaleyle yüksek teknoloji transferini Türkiye'ye aşılamayı hedefliyor.
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GE ve Philips’in Türkiye rekabeti
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