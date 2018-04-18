Henüz meyve vermeden bahçeden satılıyor! Böyle bir talep yok...

Kdz. Ereğli ilçesine özgü bir çilek türü olan Osmanlı Çileği çiçek açtı. Meyve vermek için gün sayan Osmanlı Çileği'ne talep çok fazla olmasına karşın üretimi ise az yapılıyor. Kdz. Ereğli ilçesinde diğer çilek türlerinin kilogramı 1 TL ile 5 TL aralığındaki fiyatlardan satışa sunulurken, Osmanlı Çileği'nn ise bu yıl 25 TL olması bekleniyor. Kdz. Ereğli Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, üretiminde azalma olan Osmanlı Çileği'ni yaşatmak için bu yıl çilek fidesi üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu yıl içerisinde eğitime katılacak çiftçilere Temmuz ayında bahçelere dikilmek üzere yaklaşık 10 bin fide dağıtılması planlanırken, üretiminde önümüzdeki yıl yüksek seviyeye çıkartılması hedefleniyor.