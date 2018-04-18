İran ve Türkiye arasında ilk takas gerçekleşti

İran
ve Türkiye
, dolar ve euro gibi üçüncü bir rezerv para birimine ihtiyaç duymadan ilk kez para birimleri arasında takas gerçekleştirdi. İran Merkez Bankası'nın yetkilileri, bu hamleyle birlikte iki ülke arasındaki ticaret ve bankacılık işlemlerinin kolaylaşacağını, döviz kuru riskinin ise azalacağını belirtti. İki ülkenin ticarette kendi para birimlerini kullanmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim 2017'deki İran ziyaretinde de gündeme gelmiş, ülkeler para takası anlaşması imzalamıştı. Ocak 2018'de de Türkiye ve İran'ın merkez bankası vekilleri bir araya gelmişti.