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'da altın

'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,51 azalışla 176,00 liradan tamamladı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 17:18
Kapalıçarşı'da altın

İstanbul 'da, bugün kapanışta çeyrek altın 289,00 lira, Cumhuriyet altını 1.177,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,51 düşüşle 176,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)176,70176,90175,80176,00
Cumhuriyet Ata Lira1.164,001.183,001.159,001.177,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)161,00165,00160,00164,00
Lira(Tam) Ziynet1.138,001.160,001.132,001.155,00
Yarım Ziynet570,00580,00567,00577,00
Çeyrek Ziynet285,00290,00284,00289,00

piyasalar
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Kapalıçarşı'da altın
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