Otobüs firmalarında "3 günlük tatil" yoğunluğu

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ (BURULAŞ) Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde normalde günde ortalama bin 100 aracın çıkış yaptığını söyledi.

23 Nisan'da otogardan günlük araç çıkışının bin 100'den bin 400'ün üzerine yükselmesini beklediklerini ifade eden Çapar, yolcu sayısında ise normal günlere oranla ortalama yüzde 40 civarında bir artış olacağını belirtti.

BBBUS ile Bursa Terminal-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seferlerin yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Çapar, "Vatandaşlardan yoğun ilgi görmekteyiz. Artan yolcu taleplerine bağlı olarak ek seferlerle havalimanına karşılıklı ulaşım hizmetimizi konforlu, hızlı ve kaliteli bir şekilde sağlamaktayız. Kısa zaman içinde mevcut araç filomuza ek olarak 6 otobüs dahil etmek suretiyle sefer sıklığımızı artırarak yolcularımıza konforlu, hızlı ve kaliteli hizmetimizi sunmaya devam edeceğiz." dedi.