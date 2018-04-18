Seçim belirsizliği bitirir

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin, cumhurbaşkanlığı
ve milletvekili seçimlerinin, 26 Ağustos 2018'de yapılması çağrısına iş dünyasından tam destek geldi. Türkiye
'nin geçen yıl yapılan referandumla birlikte, siyasi istikrarı kalıcı hale getiren cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini seçtiğine dikkat çeken iş dünyası, 2023 hedeflerine kilitl
enen ülkenin kaybedecek zamanının olmadığı görüşünde. HANTAL YAPIYA SON
Erken seçimin
ekonominin üzerindeki belirsizliği azaltacağı, sürdürülebilirlik ve öngörülebilirlik anlamında olumlu bir adım olduğu belirtiliyor. Ayrıca, yeni hükümet sistemi ile birlikte bürokrasideki hantal yapının son
unun geleceği de vurgulanıyor. Kasım 2019'da yapılacak bir seçimin 19 aylık bir zaman kaybı anlamına geldiği, belirsizliğin ortadan kalkması ile birlikte güven algısının pekişeceği ifade ediliyor. Yönetimde istikrarı sağlayan Türkiye'nin, yapısal reformları çok daha rahat gerçekleştirmesi bekleniyor. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, "Erken seçim ekonomimiz üzerindeki belirsizlik yükünü kaldırır. Bahçeli'nin çağrısını yerinde buluyoruz" dedi. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise, erken seçimi doğru bulmadığını söyledi. ERKEN SEÇİM 15 TEMMUZ'DA YAPILSIN
KONUTDER
Başkanı Altan Elmas
, belirsizliği ortadan kaldıracak olan erken seçimin yerinde bir karar olacağını söyledi. Başkan Elmas, yaz aylarında konut satışlarının zaten düşük olduğunu belirterek, "Seçim bu dönemde yapılırsa eğer sezon açıldığında satışlarımız ivme kazanır. Sezona bomba gibi gireriz" dedi. Altan Elmas, "Seçim daha erken olmalı. Hatta 15 Temmuz
en uygun gün" diye konuştu. BELİRSİZLİK ORTAMI SON BULMALI
Ekonomi
Bakanı
Nihat Zeybekci,
bir an
önce bu adımın
atılması
ve belirsizlik
ortamının
ortadan kaldırılması
gerektiğini
söyledi.
Finans piyasalarının
bu
haberi yarın
veya daha
sonrasında
olumlu satın
alacağını ifade
eden Bakan
Zeybekci,
Türkiye'nin
artık rüzgârdan
etkilenen
küçük bir
tekne değil,
büyük bir
gemi olduğunu
vurguladı. 5 YIL VADELİ TAHVİLE 4 KAT TALEP
MHP
liderinin çağrısının ardından Hazine'nin 5 yıl vadeli tahvil ihalesine 4 kat talep geldi. Hazine, 3.1 milyar TL'lik talebin geldiği ihalede 722.8 milyonluk satış yaptı. Hazine'nin 10 yıl vadeli eurobond ihracında da 2 milyar dolar satış olurken, talep 4 katı aştı. İlk tepki olarak 4.0850 TL'den 4.1272'ye yükselen dolar, daha sonra gelen satışlarla 4.09'un altına indi.