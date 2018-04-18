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Seçim belirsizliği bitirir

lideri ’nin erkene alınması çağrısı iş dünyasını heyecanlandırdı. ’nin kaybedecek zamanının olmadığı ve erken seçimin belirsizliği azaltacağı belirtildi

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Seçim belirsizliği bitirir
Genel Başkanı 'nin, ve milletvekili seçimlerinin, 26 Ağustos 2018'de yapılması çağrısına iş dünyasından tam destek geldi. 'nin geçen yıl yapılan referandumla birlikte, siyasi istikrarı kalıcı hale getiren cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini seçtiğine dikkat çeken iş dünyası, 2023 hedeflerine kilienen ülkenin kaybedecek zamanının olmadığı görüşünde.

HANTAL YAPIYA SON
Erken ekonominin üzerindeki belirsizliği azaltacağı, sürdürülebilirlik ve öngörülebilirlik anlamında olumlu bir adım olduğu belirtiliyor. Ayrıca, yeni hükümet sistemi ile birlikte bürokrasideki hantal yapının unun geleceği de vurgulanıyor. Kasım 2019'da yapılacak bir seçimin 19 aylık bir zaman kaybı anlamına geldiği, belirsizliğin ortadan kalkması ile birlikte güven algısının pekişeceği ifade ediliyor. Yönetimde istikrarı sağlayan Türkiye'nin, yapısal reformları çok daha rahat gerçekleştirmesi bekleniyor. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, "Erken seçim ekonomimiz üzerindeki belirsizlik yükünü kaldırır. Bahçeli'nin çağrısını yerinde buluyoruz" dedi. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise, erken seçimi doğru bulmadığını söyledi.

ERKEN SEÇİM 15 TEMMUZ'DA YAPILSIN
KONUTDER Başkanı , belirsizliği ortadan kaldıracak olan erken seçimin yerinde bir karar olacağını söyledi. Başkan Elmas, yaz aylarında konut satışlarının zaten düşük olduğunu belirterek, "Seçim bu dönemde yapılırsa eğer sezon açıldığında satışlarımız ivme kazanır. Sezona bomba gibi gireriz" dedi. Altan Elmas, "Seçim daha erken olmalı. Hatta en uygun gün" diye konuştu.

BELİRSİZLİK ORTAMI SON BULMALI
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bir an önce bu adımın atılması ve belirsizlik ortamının ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Finans piyasalarının bu haberi yarın veya daha sonrasında olumlu satın alacağını ifade eden Bakan Zeybekci, Türkiye'nin artık rüzgârdan etkilenen küçük bir tekne değil, büyük bir gemi olduğunu vurguladı.

5 YIL VADELİ TAHVİLE 4 KAT TALEP
MHP liderinin çağrısının ardından Hazine'nin 5 yıl vadeli tahvil ihalesine 4 kat talep geldi. Hazine, 3.1 milyar TL'lik talebin geldiği ihalede 722.8 milyonluk satış yaptı. Hazine'nin 10 yıl vadeli eurobond ihracında da 2 milyar dolar satış olurken, talep 4 katı aştı. İlk tepki olarak 4.0850 TL'den 4.1272'ye yükselen dolar, daha sonra gelen satışlarla 4.09'un altına indi.
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Seçim belirsizliği bitirir
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