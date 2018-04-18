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"Seçimlerin erken yapılması en çok reel sektöre yarar"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı , "Seçimlerin erken yapılması en çok reel sektöre yarar, iş dünyası yatırım kararlarını öne alır. Çok daha güçlenecek yönetim sistemiyle üretim yarışı 1,5 yıl erken başlar." ifadelerini kullandı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 17:07
Seçimlerin erken yapılması en çok reel sektöre yarar

İTO'dan yapılan açıklamada Avdagiç, 'ın açıkladığı erken seçim kararını değerlendirdi.

Avdagiç, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ile birlikte perçinlenecek siyasi istikrarın, ekonomideki uyum ve büyümeye destek olacağını vurguladı.

Şekib Avdagiç, şunları kaydetti:

"Hep söylüyoruz 'nin bekleyecek bir saati bile yok. Dünyanın bu konjonktüründe iş dünyası olarak ihtiyacımız olan tek şey siyasi istikrarın sürmesidir. Hele ki Suriye ve ile ilgili gelişmeler sürerken, dünyanın iki dev kutbu arasında gerginlik tırmanırken kararları hızlı almalıyız. Ekonomide kur üzerinden yapılan atak ve reel sektörün taşıdığı riskler açısından Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne beklemeden, bir an önce geçmesi zorunluluktur. Önümüzü daha net görebilmek için de uluslararası çevrelerin kur manipülasyonlarına hak ettikleri cevabı daha güçlü verebilmek için de buna ihtiyaç vardır."

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"Seçimlerin erken yapılması en çok reel sektöre yarar"
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