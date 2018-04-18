Tekstil devi halka açılıyor

Son 7 yılda 8 kat ciro büyümesi gerçekleştirdiklerini, 2017 yılında cirolarını 2 milyar 649 milyon liraya çıkardıklarını bildiren Ateş, halka arza ilişkin şu bilgileri verdi:

"2017'de önceki mali yıla oranla ciromuzu yüzde 30,3, karlılığımızı ise yüzde 39 büyüttük. Şirketimiz, güçlü büyüme performansını karlılığını koruyarak gerçekleştirdi. Bir Türk markası olarak bugün Türkiye dahil dünyanın 24 ülkesinde olan şirketimiz, yeni yatırımlarla birlikte gelecekte dünyanın her yerinde olmayı planlamakta. Yasal onay süreçlerine bağlı olarak mayıs ayı içerisinde Borsa İstanbul'da işlem görmeyi hedefliyoruz. İşlem kodumuz DFCTO olarak belirlendi.