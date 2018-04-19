‘Hava’da ve ‘Deniz’de FETÖ operasyonları

BUGÜN NELER OLDU

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki askerlerden sorumlu 9 mahrem imam gözaltına alındı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda da, örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlar ya da büfelerden bağlantı kurdukları belirlenen 16 albay ve 9 yarbay hakkında gözaltı kararı verildi. 18'i gözaltına alındı.10 gün önce görevlerinden alınan Ömerli ilçesi eski Kaymakamı Erol Korkmaz tutuklandı. Dargeçit eski Kaymakamı M. Yaşar Yeşiltaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Aralarında ihraç edilen öğretmen, mühendis ve üniversite çalışanlarından oluşan mahrem imamların da bulunduğu, çoğu hava astsubayı 17 şüpheli tutuklandı.10 kadın şüpheli gözaltına alındı.Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sağlık çalışanlarından oluşan 86 sanıktan 28'ine 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Samsun 3. Ağır Ceza'daki davada ise aralarında Tozlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu'nun da bulunduğu 21 sanık 1 yıl ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Marmaris'te yakalanan ve 5 ilden sorumlu sözde "Samsun bölge imamı" Murat Elmas'ın ByLock kullanıcısı eşi Günışık Elmas da yakalandı.65 sanıktan 47'sine 2 yıl 1 aydan 7 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezaları verildi.12 şüpheli gözaltına alındı.Hava Pilot Kurmay Yarbay Osman G. ile 2 örgüt ablası gözaltına alındı.