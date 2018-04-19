‘Hava’da ve ‘Deniz’de FETÖ operasyonları

Ankara:
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki askerlerden sorumlu 9 mahrem imam gözaltına alındı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda da, örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlar ya da büfelerden bağlantı kurdukları belirlenen 16 albay ve 9 yarbay hakkında gözaltı kararı verildi. 18'i gözaltına alındı. Mardin:
10 gün önce görevlerinden alınan Ömerli ilçesi eski Kaymakamı Erol Korkmaz tutuklandı. Dargeçit eski Kaymakamı M. Yaşar Yeşiltaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri:
Aralarında ihraç edilen öğretmen, mühendis ve üniversite çalışanlarından oluşan mahrem imamların da bulunduğu, çoğu hava astsubayı 17 şüpheli tutuklandı. Karaman:
10 kadın şüpheli gözaltına alındı. Samsun:
Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sağlık çalışanlarından oluşan 86 sanıktan 28'ine 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Samsun 3. Ağır Ceza'daki davada ise aralarında Tozlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu'nun da bulunduğu 21 sanık 1 yıl ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Marmaris'te yakalanan ve 5 ilden sorumlu sözde "Samsun bölge imamı" Murat Elmas'ın ByLock kullanıcısı eşi Günışık Elmas da yakalandı. Bolu:
65 sanıktan 47'sine 2 yıl 1 aydan 7 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezaları verildi. Amasya:
12 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir:
Hava Pilot Kurmay Yarbay Osman G. ile 2 örgüt ablası gözaltına alındı.