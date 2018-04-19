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: “Çok doğru zamanda gerçekleşecek bir olacaktır.”

SABAH’ın ekonomi yazarı Prof. Dr. , ’ın lerinin ekonomisine nasıl etki edeceğini yorumladı.

EMRE ŞEN
EMRE ŞEN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 19:21 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 15:38
Kerem Alkin: “Çok doğru zamanda gerçekleşecek bir seçim olacaktır.”

" ekonomisinin büyüme dinamikleri etkili bir şekilde sürerken, vergi gelirleri olumlu seyrederken, istihdam ile ilgili tablo güçlü seyrederken, yurtdışı ve yurtiçi mihraklar salt kurları üzerinden oluşturmaya çalıştırdıkları negatif manipülasyonu aşama aşama tırmandırarak önümüzdeki bir buçuk sene Türkiye ekonomisinin şartlarını yavaşlatarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi leri için ekonomiyi cendereye almaya kalkışacaklardır.

'nin çağrısı ve 'nin yetkili kurullarının değerlendirmesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Milletvekili seçimlerinin yapılmasına karar verilmiş olması Türkiye'ye yönelik ekonomik operasyonları da bertaraf edecek etkili bir hamledir. Üstüne üstlük özel sektör yatırımlarının hareketlenmesi adına çok doğru zamanda gerçekleşecek bir seçim olacaktır.

Nitekim döviz kurları üzerinden yürütülmeye çalışılan manipülasyonu bertaraf edecek bu adımın açıklanması ile birlikte derhal döviz kurlarında olması gereken gevşemede kendini gösterdi. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda Türkiye'nin büyüme rakamları güçlü çıkmaya devam ettikçe 24 Haziran'daki seçimlerle Türkiye tarihi bir eşiği yakaladıktan sonra ekonominin daha da güçlü bir yapıyla yoluna devam edeceğine birlikte şahit olacağız."

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Kerem Alkin: “Çok doğru zamanda gerçekleşecek bir seçim olacaktır.”
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