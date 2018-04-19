OYAK’tan İstanbul’a 3 proje

Emeklilik fonu OYAK
, 330 bin üyesinin birikimini değerlendirmek amacıyla yeni konut projelerine başlıyor. OYAK, ilk etapta İstanbul-Türk Telekom Stadyumu yakınındaki 22 bin 444 metrekarelik konut ve ticaret imarlı arsasını ihaleye çıkarıyor. OYAK, İkitelli-OYAK Kent'te 18 bin 948 adet ve Maltepe-Dragos'ta 580 adet konut ve ticaret alanından oluşan karma projenin inşası için de ön hazırlıklarını tamamladı. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "İkitelli, Ayazağa ve Dragos'ta projelerimizden elde edeceğimiz gelirlerle 330 binden fazla üyemizin birikimlerini nemalandırmayı hedefliyoruz" dedi.