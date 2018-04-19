Patates hatçı imamın telefon sessizliği...

Darbe girişimi öncesi "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerine patates hat dağıtan firari sivil imam Ali Irmak
'ın 14 Temmuz'da cep telefonunu kapattığı, kalkışma sonrasında da darbenin planlandığı yerlerden İvedik Caddesi
'ne döndüğü ortaya çıktı.
Darbe girişimi öncesinde Ankara Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapan Ali Irmak'ın son telefon kayıtlarına göre Irmak, darbe hazırlıklarına 13 Temmuz sabahı başladı. Irmak'ın telefonu bu sırada sanayi sitesi olan OSTİM içindeki bir marketten sinyal verdi. 06.30'da telefonunu açan darbeci imam, kısa süre sonra telefonunu kapattı.
Irmak telefonunu ancak 15 Temmuz
akşamı saat 17.59'da açtı. Telefon, FETÖ
'nün darbe girişimini öne çektiği saatler olan 21.00 öncesinde yeniden kapandı. Irmak telefonunu, darbenin başarısız olduğunun anlaşılmaya başlandığı 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece 01.53 sıralarında yeniden açtı. Darbe planının yapıldığı İvedik Caddesi'ndeki eve dönen Ali Irmak bir süre sonra da bu evden ayrılıp telefonunu artık bir daha hiç açmadı.