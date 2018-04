Piyasalarda seçim coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçim lerin 24 Haziran 'da gerçekleştirileceğini açıklaması piyasalarda adeta bayram havası estirdi. Kasım 2019'da yapılacak seçimlerin 17 ay geriye alınmasını belirsizliğin bitmesi olarak algılayan piyasalarda, dolar çakılırken, borsa adeta uçuşa geçti. Erken seçim in 24 Haziran'a alınmasının ekonomiye bir günlük katkısı, borsadaki yükseliş, faizdeki düşüş ve şirketlerin kur farkı giderlerinin azalmasının etkisiyle 45 milyar TL oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın açıklaması öncesinde 4.0979 TL olan dolar, seçim tarihinin telaffuz edilmesiyle birlikte adeta çakıldı. Dolar 4.0175 TL'ye kadar gerilerken, TL dolar karşısında yüzde 1.9 ile en fazla değer kazanan para birimi oldu. Euro da 5 liranın altına indi. Döviz açık pozisyonu taşıyan şirketlerin kur farkı zararı da yaklaşık 16 milyar TL azaldı. Borsa İstanbul 'da da açıklama öncesinde 107 bin 439 puan olan endeks, yüzde 4.3 yükselerek 112 bin puanın üstüne çıktı. Şirketlerin piyasa değeriyaklaşık 25 milyar lira arttı. Türkiye'nin 10 yıllık tahvillerinin faizi de 30 baz puan düşerek yüzde 12.6'ya geriledi. Yurtdışında işlem gören eurobondlar değer kazandırken, 5 yıllık tahvillerin risk primi de 5 baz puan gerileyerek 200'e indi.CumhurbaşkanıErdoğan'ın açıklaması ile iç piyasada seçim belirsizliğinin ortadan kalktığına dikkat çeken İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, bunun fiyatlara da yansıdığını söyledi. Piyasaların seçim tarihini olumlu karşıladığına dikkat çeken GCM Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Seçime çok kısa sürede gidilmesinin ve bunun bir belirsizlik unsurunun ortadan kalkması olarak yorumlanması neticesinde piyasa algısının iyi olduğunu görmekteyiz. Risk unsuru ve belirsizlik kalktı havası hakim olmakta, bu kapsamda kur ve tahvil faizleri geriledi, borsada da yükseliş gerçekleşti" dedi./ İSO Başkanı, haziranda yapılacak olmasını ekonomimiz için olumlu bir karar olarak değerlendiriyoruz. 2018 yılının ikinci yarısını şimdiden belirsizliğin ortadan kalkacağı, ekonomiye odaklanacağımız bir dönem olarak görüyorum.Başkanıdünyasının ihtiyacıolan istikrarortamını sürdürebilmekve yakıncoğrafyamızdacereyan eden siyasive fiziki hareketlilikkarşısında, seçiminbir an önce yapılmasıülkemizingeleceği adına sonderece olumlu./ İTO Başkanıerken yapılması en çok reel sektöre yarar, iş dünyası yatırım kararlarını öne alır. Çok daha güçlenecek yönetim sistemiyle üretim yarışı 1.5 yıl erken başlar. Türkiye'nin bekleyecek bir saati bile yok./ DEİK Başkanıbelirsizliklerle kaybedecek vakti yok. Kasım 2019'da yapılması planlanan seçimlerin öne alınmış olması belirsizliklerin de bir an önce ortadan kalkacağı ve önümüzü daha net göreceğimiz anlamına geliyor./İSTİB Başkanıistikrar için en doğru karar bir an önce milli iradeye başvurmaktır. Kirli oyunlara fırsat bırakmadan, Türk Milleti yanılmaz iradesi ile tüm dünyaya, istikrarlı yürüyüşüne devam edeceğini göstermelidir./İHKİBNisan 2017'degerçekleştirilen referandum dahalkımız birtercihte bulundu.Referandumlaonaylanan yeniyönetim sisteminegeçişinöne alınmasının,Türkiye'nin faydasınaolacağına inanıyorum.