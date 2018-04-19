Trakyalı kadıların yeni gözdesi: Lavanta

Edirne Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle hazırlanan 'Edirne Lavanta Kokacak' isimli proje hayata geçirildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2018 yılı yatırım programı kapsamında 'Edirne Lavanta Kokacak' projesi eğitimine başvuran 60 kadın çiftçi ilk olarak Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Merve Güzel tarafından 4 günlük lavanta yetiştiriciliği eğitimi aldı. Teorik eğitimin ardından tarlaya inen 60 kadın çiftçi bin adet lavanta fidanını tarlaya ekti. Proje kapsamında 2018'in Haziran ayında lavanta hasat döneminde de tarla günü yapılması planlandığı belirtildi.