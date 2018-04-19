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Yerli otoya devlet ortak olmayacak

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018
Yerli otoya devlet ortak olmayacak
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, devletin projesine ortak olmayacağını söyledi. Projeye verilecek devlet desteğiyle ilgili de bilgi veren Özlü, konsorsiyumla bir sözleşme imzalanacağını ve bu yolla devlet desteğinin çerçevesinin belirleneceğini kaydetti. Özlu, yerli otomobilin üretim yerinin belirlenmesinin 1 yıl sonra gündeme geleceğini ifade etti.

2.5 MİLYAR EUROLUK YATIRIM
Proje için yaklaşık 2.5 milyar euro yatırım öngörüldüğünü belirten Özlü, "Teknik ve mali analizde işin sonuna geldi. 5 ana yüklenici yüzde 30 kendi sermayeleri yüzde 70 de kredi kullanacaklar. Burada devletin ortaklığı söz konusu değil. Şirketler kendileri ortaklık oluşturacaklar" diye konuştu. Bakan Özlü, kamu olarak ortak girişim kurulu ile sözleşme imzalayıp devlet desteklerinin çerçevesini çizeceklerini kaydetti. Üretim yeriyle ilgili 22 ilden talep geldiğini belirten Bakan Özlü, seçimin 1 yıl sonra gündeme geleceğini söyledi.
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Yerli otoya devlet ortak olmayacak
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