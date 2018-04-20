İşini kurmak isteyen engelliye 50 bin TL hibe

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şirin, 50 bin lira hibe desteğinden faydalanmak için İş-Kur İl Müdürlüğü'yle yapılacak girişimcilik kurslarının yapılacağını aktardı.

İŞ KURMAK İSTEYEN ENGELLİYE 50 BİN TL HİBE

Şirin, "Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi olarak engellilere yönelik faaliyetlerimiz sürüyor. Çok önem taşıyan bir çalışmayı da hayata geçiriyoruz. Devletimiz tarafından engellilere iş kurma noktasında 50 bin TL hibe veriliyor. Ancak bunu alabilmek için engellilerin iş yeri açmaları ve proje hazırlamaları gerekiyor. Bu ana kadar ilimizde fazla talep olmadığı İş-Kur tarafından bizlere iletilmesi gereği, yaptığımız toplantı sonucunda engellilere yönelik girişimcilik kursu açması noktasında görüş birliğine varıldı. Kursunda derneğimiz tarafından açılması konuşuldu. Biz de engellilere yönelik girişimcilik kursunu başlatmış olup ilgili sözleşmelerimizi de imzaladık. 30 Nisan - 2,3,4 Mayıs tarihlerinde 4 gün boyunca İş-Kur girişimcilik kursunu hayata geçireceğiz. Kursa katılan arkadaşlara da kurs sonucunda proje yapmaları için de kendilerine destek verilecek" diye konuştu.