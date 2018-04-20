İstismar eden cezalandırılsın

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım
hazırlanan son yönetmelik için doğru biçimde çalışıldığını belirterek, şunları söyledi:
"STK'lar belediyeler ve işadamlarından görüşler alındı. Ama burada şu var. Bürokrat diyorki eğer ben bunu verirsem sen bunu yaparsın. Bizde diyoruz ki modern dünyanın icaplarına uygun şekilde yapalım, eğer istismar ediliyorsa istismar edeni cezalandıralım. Yoksa acabalar la yönetmelikleri oluşturursak bir noktaya gelemeyiz. Bugün geldiğimiz noktada mükemmel bir yönetmelik var diyemeyiz. Önümüzdeki dönemde belki buna muvaffak olacağız."