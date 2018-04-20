Son dakika: AB'den 3. Havalimanı övgüsü: Takdire şayan bir havalimanı

Avrupa Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Bulc, "Türkiye'nin havacılık sektöründe önemli bir rekabet gücü var" dedi.

Avrupa Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, İstanbul'daki üçüncü havalimanına övgüler yağdırdı. Ankara'da dün basın toplantısında konuşan Bulc, üçüncü havalimanına ilişkin "Gurur duymalısınız. Gerçekten en son teknoloji ile donatılmış çok büyük bir havalimanı ve yapımı da takdire şayan" dedi.

TÜRKİYE, HAVACILIKTA ÖNEMLİ BİR REKABET GÜCÜNE SAHİP

Havalimanın rekor bir hızla yüzde 80'nin tamamlandığını belirten Bulc, Türkiye'nin de havacılık anlaşmasının bir parçası olmasının önemini de vurguladı. Bulc, "Avrupa'daki havacılık sektörünün de bunun büyük katkıları olacak çünkü bölgedeki en büyük hublardan birisi haline gelecek. Türkiye'nin havacılık sektöründe önemli bir rekabet gücü var. Mükemmel hizmetler sunuyor. Dolayısıyla genel olarak hem bu pazara hem de yolculara büyük bir katkısı olacak çünkü rekabet daha da artacak" diye konuştu.