Sorun çözen projeler İstanbul’da ödül aldı

2018 Küresel Girişimcilik Kongresi'ne paralel olarak her yıl düzenlenen GIST Tech-I bilim ve teknoloji girişimcileri yarışmasının sonuçları açıklandı. Lübnanlı Wassim El Hariri, hastanelerde gıda dağıtımını otomatik olarak yapan Robot Sasha
projesiyle, (GIST) Bilim ve Teknoloji Teknik-I yarışmasında 2018 Küresel İnovasyon ödülünü almayı başardı. Robot Sasha projesiyle yarışmaya katılan Hariri, hastanelerde gıda dağıtımında hataları minimuma indiriyor. Yarışmada üstün kadın girişimci ödülü kazanan Pakistanlı Sadaf Naz, kadın girişimcileri destekleyen projesiyle 3'üncülük ödülünü de aldı. Yarışmada dereceye giren girişimler yaklaşık 170 bin dolarlık nakit, AWS özel kredisi, mentorluk desteği almayı başardı. Teknoloji girişimcilerinin yarıştığı GIST, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın amiral gemisi bilim ve teknoloji girişimcilik programı olarak ön plana çıkıyor. Tech-I, 2011'den bu yana, yüzlerce genç girişimcinin girişimlerini sergilemelerine, binlerce uzman incelemesiyle kurucuların oluşturulmasına yardımcı oluyor.