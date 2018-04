Startup Turkey’de kazanan girişimler sahneye çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Etohum tarafından bu sene 10'uncusu düzenlenen Startup Turkey etkinliğinde; Wamda Group Başkanı Fadi Ghandour, Yazar Alex Salkever, risk sermayesi şirketi 1776 Kurucusu Evan Burfield, Out of Box Unit'ten Yousef Hamidaddin ve Startup Rising Yazarı Christopher Schroeder'den oluşan jüri önünde yarı finale kalan 9 girişimci sunumlarını yaptı. Girişimciler, sunumların ardından jürinin girişimleri ile ilgili sorularını da yanıtladı.Endonezya, Estonya, Hindistan, Ürdün, Tanzanya, Sri Lanka, Amerika ve Mısır'dan yarı finale kalan 9 girişimin sunumunun tamamlanmasının ardından değerlendirmede bulunan jüri Smart Data Jogger - Ürdün, Somaapp - Tanzanya ve Vivoo - Amerika girişimlerini en iyi girişimler olarak seçti. Üçüncülük ödülünü kazanan Startup Turkey'e Amerika'dan katılan Vivoo, kişinin kendisine dair genel sağlık parametrelerini takip edebileceği ve kişiselleştirilmiş tavsiyelerle yaşam kalitesini artırmasına yarayan bir uygulama hizmeti veriyor. İkincilik ödülünü kazanan bir burs eşleştirme uygulaması olan Somaapp ise Startup Turkey Demo Day'e Tanzanya'dan katıldı. Birincilik ödülünü ise soğuk zincir için çözüm oluşturan IOT girişimi Smart Data Jogger Ürdün'den katılarak aldı.Startup Turkey Challenge 2018 ile ilgili açıklamada bulunan Etohum Kurucusu Burak Büyükdemir, "Türkiye'yi girişimcilik merkezi yapma yolunda attığımız adımlar her geçen gün devam edecek. Değerli jüri üyelerimiz ve İTÜ Arı Teknokent ana sponsorluğu ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikteki tüm girişimleri tebrik ediyoruz" dedi.