Teknik Yapı’dan Kartal’a yeni proje

İstanbul
'da kentsel dönüşüm
ün önemli merkezlerinden olan Kartal
'da yeni bir dönem başlıyor. Fabrika alanlarının şehrin içinde kalmasıyla dönüşerek konut projeleri haline getirilen ilçede artık fabrikaların dönüşümü tamamlandı, eski siteler ilgi görmeye başladı. Teknik Yapı
Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, "Kartal'da yeni bir döneme giriliyor. Önce fabrikalar dönüştü, şimdi sıra eski sitelerin dönüşümüne geldi. Kartal'da ikinci devre başlıyor" dedi. Durbakayım, Kartal'ın yeni döneminde rakiplerin çok olduğunu belirterek, kendilerinin Fikirtepe'deki dönüşüm projeleri nedeniyle 'antrenmanlı' olduklarını, bölgede kalıcı olmayı planladıklarını söyledi. İlk kez site dönüşüyor
Teknik Yapı, Kartal'da kentsel dönüşüm ile hayata geçireceği 650 milyon lira değere sahip Yücelpark projesini satışa çıkardı. Nazmi Durbakayım, mevcut sitenin 80'li yıllarda inşaatının başlayıp, 1997'de iskanının alındığını belirterek, sitenin yaklaşık 20 yılda riskli yapı sınıfına girmesinin milli servet kaybı olduğuna dikkati çekti. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım da, ilk kez yaşayan bir sitede deprem riski taşıyan yaşam alanında dönüşüm yapıldığını söyledi. Durbakayım, "Fikirtepe'deki dönüşüm deneyimimiz ile Yücelpark projesini de en kısa zamanda yaşam alanına dönüştüreceğiz" dedi. Durbakayım, şu anda Kartal'da devam eden projelerinin 650 milyon lira Yücelpark, 750 milyon lira da Deluxia olmak üzere toplam 1.4 milyar lira değere sahip olduğunu sözlerine ekledi. 329 bin liradan başlıyor K
laşık
21 dönüm araziden oluşan Yücelpark'taki 10 bloktan oluşan yaşam alanları 3.8 dönüm üzerinde yükselecek. Projede 825'i lüks konut ve homeofis, 17'si ticari ünite olmak üzere toplam 842 bağımsız bölüm yer alacak. Yücelpark'ta daire fiyatları 329 bin, metrekare fiyatları da 6 bin 135 liradan başlıyor. Daireler yüzde 5 peşin, 12, 24 ve 36 aylarda yüzde 5 ara ödeme ve yüzde 80'i banka kredisi ile yapılan satışlarda vadeye göre aylık bazda yüzde 0.18'e varan faiz avantajı sunuluyor. Seçimden sonra fiyatlar artar
Nazmi
Durbakayım, konut piyasasına ilişkin değerlendirmede de bulundu. Erken seçim kararının konut sektörünü nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Durbakayım, şunları söyledi: "Erken seçim kararının açıklanmasıyla, piyasa rahatladı. Belirsizlik ortadan kalktı. Seçimden sonra fiyatların üzerine bir miktar eklenir."