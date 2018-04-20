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Teknoloji ve sanat gençlerle bir arada

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Teknoloji ve sanat gençlerle bir arada
Gençlerle Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, kültür-sanat etkinlikleri, robotik atölyeler, spor aktiviteleri, söyleşiler ve konser etkinliklerini bir araya getiren Türkiye'nin en büyük gençlik festivali İstanbul Gençlik Festivali (İGF) 2018, Türk Telekom ana sponsorluğunda 2 Mayıs'ta başlıyor.
Katılımcılar, robotik atölyelerde teknolojik deneyimler yaşarken, Türkiye'nin en büyük gezici dijital sergisini de gezebilecek.
Muud sahnesinde sevdikleri sanatçıların konserleriyle eğlenecek ve BistTalks söyleşi sahnesinde, alanında birbirinden değerli konuşmacıları dinleyecekler. Tüm bunların yanında e-oyunlar, turnuvalar, ilgi çekici atölyeler ve sürpriz etkinlikler ile rengarenk bir festival gençleri bekliyor olacak.
9 bin metrekare kapalı alanda kurulan, robotik atölyeler, gençler arasında son yılların trendi haline gelen e-oyun turnuvaları ve deneyimlerle dolu bir alan oldu. Gençler, bu sene İGF'de ufuklarını açan yenilikçi deneyimler yaşayacak.
Günümüzde gençlerin ilgisini çeken dijital dünyada en iyi nasıl var olacaklarını, dijitali olumlu yönde nasıl kullanacaklarını anlatan eğitimlerle gençler yeni deneyimlerin kapısını aralayacak. İGF'nin olmazsa olmazı spor alanlarında festival dahilindeki markalar ile basketbol, futbol, koşu, spinning, kaykay aktiviteleriyle gençler spor yaparken, eğlenebilecekler. Heyecanlı ve ödüllü yarışmaların da yapılacağı festivalde, gençleri birbirinden iyi sürprizler bekliyor.
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Teknoloji ve sanat gençlerle bir arada
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