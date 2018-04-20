Teknoloji ve sanat gençlerle bir arada

Gençlerle Türkiye'nin sivil
toplum kuruluşları,
kamu kurumları,
kültür-sanat etkinlikleri,
robotik atölyeler,
spor aktiviteleri,
söyleşiler ve
konser etkinliklerini
bir araya getiren
Türkiye'nin
en büyük gençlik
festivali İstanbul
Gençlik Festivali
(İGF) 2018, Türk
Telekom ana
sponsorluğunda 2
Mayıs'ta başlıyor.
Katılımcılar, robotik atölyelerde teknolojik deneyimler yaşarken, Türkiye'nin en büyük gezici dijital sergisini de gezebilecek. Türk Telekom
Muud sahnesinde sevdikleri sanatçıların konserleriyle eğlenecek ve BistTalks söyleşi sahnesinde, alanında birbirinden değerli konuşmacıları dinleyecekler. Tüm bunların yanında e-oyunlar, turnuvalar, ilgi çekici atölyeler ve sürpriz etkinlikler ile rengarenk bir festival gençleri bekliyor olacak.
9 bin metrekare kapalı alanda kurulan, robotik atölyeler, gençler arasında son yılların trendi haline gelen e-oyun turnuvaları ve deneyimlerle dolu bir alan oldu. Gençler, bu sene İGF'de ufuklarını açan yenilikçi deneyimler yaşayacak.
Günümüzde gençlerin ilgisini çeken dijital dünyada en iyi nasıl var olacaklarını, dijitali olumlu yönde nasıl kullanacaklarını anlatan eğitimlerle gençler yeni deneyimlerin kapısını aralayacak. İGF'nin olmazsa olmazı spor alanlarında festival dahilindeki markalar ile basketbol, futbol, koşu, spinning, kaykay aktiviteleriyle gençler spor yaparken, eğlenebilecekler. Heyecanlı ve ödüllü yarışmaların da yapılacağı festivalde, gençleri birbirinden iyi sürprizler bekliyor.