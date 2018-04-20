Yerli insansız araç Asya pazarına giriyor

Katmerciler ve ASELSAN
tarafından geliştirilen Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP) Asya pazarına açılıyor. Malezya
'nın başkenti Kuala Lumpur
'da düzenlenen Asya Savunma Hizmetleri (DSA) Fuarı'nda, 29 firma ürünlerini ve kabiliyetlerini tanıtıyor. UKAP, fuarda öne çıkan ürünler arasında yer aldı. Fuarda, UKAP'ın yurtdışında satışına yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Aracı geliştiren Katmerciler, üzerindeki SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi'ni üreten ASELSAN ile Malezya'nın önde gelen savunma ve havacılık şirketi DEFTECH arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Bu kapsamda UKAP, Asya bölgesinde DEFTECH üzerinden satılacak.