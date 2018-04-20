Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Yerli insansız araç Asya pazarına giriyor

Yerli insansız araç Asya pazarına giriyor

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Yerli insansız araç Asya pazarına giriyor
Katmerciler ve tarafından geliştirilen Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP) Asya pazarına açılıyor. 'nın başkenti 'da düzenlenen Asya Savunma Hizmetleri (DSA) Fuarı'nda, 29 firma ürünlerini ve kabiliyetlerini tanıtıyor. UKAP, fuarda öne çıkan ürünler arasında yer aldı. Fuarda, UKAP'ın yurtdışında satışına yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Aracı geliştiren Katmerciler, üzerindeki SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi'ni üreten ASELSAN ile Malezya'nın önde gelen savunma ve havacılık şirketi DEFTECH arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Bu kapsamda UKAP, Asya bölgesinde DEFTECH üzerinden satılacak.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yerli insansız araç Asya pazarına giriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN