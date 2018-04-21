Baran yeniden ATO başkanı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Gürsel Baran yeniden seçildi. ATO'da düzenlenen seçimde 181 meclis üyesinin 176'sı oy kullandı. Bir oy boş çıktığı için geçersiz sayıldı. Tek listeyle aday olduğu seçimde 174 oy alan Baran, 4 yıl görev yapmak üzere yeniden ATO Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Gürsel Baran başkanlığındaki ATO Yönetim Kurulu; Adem Ali Yılmaz, Edip Balcı, Halil İbrahim Yılmaz, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Murat Ülkü Karakuş, Nihat Uysallı, Nuh Acar, Süleyman Ekinci ve Temel Aktay'dan oluştu.

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