Blockchain denizden 1 trilyon $ çıkaracak

Dünyanın en karmaşık ve çok taraflı kontratlarının döndüğü denizcilik sektörü için blockchain bulunmaz nimet. Bir süredir firmalar çeşitli testler yapıyor. Liman otoritesinden, armatöre yükleyici firmaya sigorta şirketine ve bankalara kadar birçok firmanın parçası olduğu sistemdeki kontratları blockchain ile devrim niteliğinde bir değişime giriyor artık. Milyonlarca kağıtlık 25 gün gibi zaman tutan anlaşmalar hem tek seferde tüm tarafların görebileceği bir şekilde hem de sadece dakika ile Maersk ve IBM ortaklığı gibi blockchain uygulamalarının dünya ticaretine katkısı da hesaplandı. World Economic Forum'un hesaplamalarına göre, denizcilikte kullanılan blockchain uygulamasının dünya ticaretine katacağı ekstra değer tam 1 trilyon dolar.

2027'DE 8 TRİLYON DOLAR

World Economic Forum tahminlerine göre, 2027 yılında küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 10'u blockchain'de depolanacak. Dünyanın şu andaki GSYİH'si 80 trilyon olduğuna göre şu andaki rakamlarla 8 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediliyor. IBM'in 16 ülkede 200 üst düzey hükümet görevlisi ile yaptığı bir araştırmaya göre de her 10 kamu kurumunda 9'u para transferleri yönetimi, aktif yönetimi, kontrat işlemleri ve denetleme konularında yatırım yapacak.

İKİNCİ BÜYÜK DEVRİM

Denizcilikte konteynırın icat edilmesinden bu yana en devrimci hareket olarak nitelendirilen blockchain kullanımı, verimlilik ve hız dışında şeffaflık da getirecek. İlk deneyenlerden biri de dünyanın en büyük konteynır taşıması yapan firmalarından CMA CGM'in sahibi olan APL. Anheuser-Busch InBev ve Accenture ile birlikte bir test gerçekleştirildi. Samsung da küresel tedarik ağını takip etmek için Blockchain'e geçen firmalardan. Firma küresel tedarik zinciri ağının sevkiyatlarını izlemek ve takip etmek için bir Blockchain platformu hazırlıyor. Firmanın amacı ise blockchain'i kullanarak nakliye maliyetlerini yüzde 20 oranında azaltmak.



SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

BlockchaIn teknolojisinde tüm bu karmaşık yapıyı tek çatı altında toplamayı sağlayan ise 'dağınık defter sistemi' (DLT Distributed Ledger Technology) modeli. DLT ağdaki birimlerin her birinin kendi kayıtlarını tuttuğu bir veritabanı anlamına geliyor. Ağdaki tüm katılımcıların tuttuğu farklı kayıtların sonrasında bir araya gelerek uzlaşı (consensus) sağlaması ile gerçekleşen sistem, tüm katılımcıların zincire eklenmesi ve kendi kopyalarını alması ile tamamlanıyor.