Finansın kalbine evi Ağa dikecek

İstanbul'u finansta merkez ülkelerden biri haline getirecek İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) projesinde hem özel sektör hem de kamunun inşaatları tam gaz sürüyor. Tamamlandığında ekonomiye 20 milyar dolarlık değer kazandıracak olan İFM'nin ilk ve tek rezidans bloku satışa çıktı. Projenin geliştiricisi olan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, "2012'de Emlak Konut'tan 1.4 milyar liraya ihaleyi aldık. Bir dönem aksaklık yaşansa da süreç hızlandı. İnşaatta öndeyiz, kamunun bize yetişmesini bekliyoruz" diye konuştu.

400 MİLYON DOLAR HARCADIK

2012'den bu yana 8.5 milyon metreküp hafriyat çıkardıklarını söylen Ağaoğlu, "Taahhüt ettiğimiz gibi projedeki diğer kurumlara ait alanları temel seviyesine getirip teslim ettik. Metro istasyonunu tamamlayıp Ulaşım A.Ş.'ye verdik. Tüm hafriyat işlerini, ortak altyapılarını, metro istasyonu ulaşım yollarını, kapalı ve açık otoparklarını, proje alanının zemin iyileştirmesi ile tüm yapısal ve peyzaj işleri bize ait. Şu ana kadar kendi kaynaklarımız ile tamamladığımız işler için 400 milyon dolar harcama yaptık" diye konuştu. Ağaoğlu, proje tamamlanana kadar yapacakları yatırımın 700 milyon doları bulabileceğini de söyledi.



ERKEN SEÇİMLE SATIŞLAR ARTAR

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin sadece bir gayrimenkul projesi olmadığına değinen Ağaoğlu, "Buranın Türk ekonomisi için stratejik değere sahip mega proje olduğunu düşünüyorum. Bu, büyüme hızını sürdürmek zorunda olan Türk ekonomisinin ihtiyaç duyduğu bir projedir" diye konuştu. Ağaoğlu, bir süredir belirsizlikten dolayı daralmanın olduğunu ancak alınan erken seçim kararıyla yaşanacak istikrar ortamı sayesinde satışlarda yeniden yükseliş beklendiğini söyledi. Emlak Konut Genel Müdür Yardımcısı Hakan Akbulut ise, eylülden sonra erken seçim kararıyla birlikte ciddi bir ivme beklediklerini söyledi.



KONUTLAR 500 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Rahvalı projeyle ilgili şöyle konuştu: "Proje tamamlanma aşamasına geldi. Özellikle yerli ve yabancı yatırımcıların yoğun ilgisi var. Alternatifsiz bir proje. Ayrıca Ascott Grubu ile işletme için görüşmelerimiz sürüyor. Arzu eden müşterilerimiz mülklerini işletmeye verip rezidans bedelinin yüzde 6'sı kadar bir getiriye sahip olabilecek. Blokta 319 rezidans daire bulunuyor. Çoğunluğu 1+1'lerden oluşuyor. Az sayıda 2+1 seçeneklerimiz de bulunuyor. Bunların fiyat aralığı 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında. Her kampanyamızda olduğu gibi tüketiciler için esnek ödeme planları yaptık."