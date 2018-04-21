İngiliz YOTEL Yeni Havalimanı’na geldi

29 Ekim'de açılacak olan ve dünyada en büyükler arasında yer alan İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki otel için anlaşma sağlandı. 451 oda sayısıyla Avrupa'nın en büyüğü olan ve dünyada ise ilk 3 arasında yer alan havalimanı otelini İngiltere merkezli Yotel işletecek. İGA İle 15 yıllık anlaşma yapan Yotel, bu anlaşmayla da Türkiye pazarına ilk kez girmiş olacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer almak için birçok global markanın kendileriyle temasa geçtiğini belirten İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, rekabete çok açık bir sürecin sonunda 'Yotel' ile anlaşmaya karar verdiklerini söyledi. Samsunlu, "Finansal değerlendirme sürecinin ardından 15 yıl için gelir garantisi modeli ile Yotel ile anlaştık. Onlar oteli bizim adımıza işletecek. Bu tür işletmelerde gelir garantisi verilmez ama Yotel projeye ve Türkiye'ye çok inandı. Kendileri açısından en az riskli gördükleri alanda bu projeye girdiler" dedi. Yotel'in halihazırda dört havalimanında otel işlettiğini belirten Samsunlu, "Bu havalimanlarındaki toplam oda sayısı İstanbul'daki havalimanındaki kadar. Bu yatırımla oda sayılarını ikiye katlayacaklar. Aslında havalimanı otelciliğinde kendilerini de öne çıkarıyorlar" diye konuştu.

MARKAMIZI YUKARI TAŞIYACAK

Türkiye'deki ilk projelerinin yeni havalimanındaki otel olacağını dile getiren Yotel CEO'su Hubert Viriot da, "Gittiğimiz şehirlerin güçlü ticaret merkezi olmasına özen gösteriyoruz. Uzun zamandır Türkiye'de yatırım yapmak istiyorduk. Gerek İstanbul gerekse diğer şehirlerdeki projeleri inceledik. İGA'nın projesi idealdi. Bu proje olağanüstü olmasının yanı sıra İstanbul'u global seyahat ajandasında merkezi yere koyacak. Aynı zamanda bizim markamız için de çok önemli bir katma değer yaratacak" şeklinde konuştu.



15 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIK

Öze llik le çevre ülkelerinde yaşanan sıkıntıların Türkiye'ye yatırım kararlarında etkili olup olmadığı hakkında da açıklamalarda bulunan Hubert Viriot, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz operasyonlarımızı küresel ölçekte sürdürmeye karar verdik. Farklı ülkelerde de bu tür olaylarla karşılaşmak mümkün. Biz 15 yıllık sözleşmeye imza attık. Uzun vadeli bakıyoruz."



25 OTEL İŞLETİYOR

YOTEL şu anda Londra Gatwick ve Heathrow, Amsterdam Schiphol ile Paris Charles de Gaulle havaalanlarında 'Yotelair' markası altında dört havaalanı oteli ve New York, Boston ve Singapur'da üç şehir oteli işletiyor. Yotel, Singapur Changi Havaalanı'ndaki 'Yotelair' oteli ve San Francisco, Londra Clerkenwell, Dubai, Edinburgh, Miami ve Amsterdam'daki yeni şehir otelleriyle hızla büyümeyi hedefliyor.