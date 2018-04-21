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ekonomi dergisi Özal’ı kapak yaptı

adlı ekonomi dergisi, 25'inci ölüm yıl dönümünde eski Özal‘ı " komutanı" başlığıyla kapağına taşıdı

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018 13:48
İran ekonomi dergisi Özal’ı kapak yaptı

'da bir ekonomi dergisi, 25'inci ölüm yıl dönümünde eski 'ı kapağına taşıdı.

İran'da haftalık yayımlanan ekonomi ve ticaret dergisi "" (Yarının Ticareti) bugün çıkan son sayısında eski cumhurbaşkanı Özal'ın ekonomideki başarılarına geniş yer ayırdı.

"KALKINMA KOMUTANI"

Özal hakkında " komutanı" nitelemesini yapan dergi, İran'da devam eden ekonomik krizden çıkış yollarının Özal'ın ekonomi politikalarını uygulamaktan geçtiğini yazdı.

İran'daki ekonomik durumun ne kadar kötü olsa da 1980'lerin 'si gibi olmadığının anlatıldığı makalede Özal'ın Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve siyasi kriz döneminde ortaya çıkarak ülkeyi kapalı ekonomiden modern ekonomiye taşıdığı aktarıldı.

Makalede, "Bu günlerde 25'inci ölüm yıl dönümünde andığımız modern Türk ekonomisinin mimarı Turgut Özal gibi birisi İran ekonomisinde neden yok?" ifadelerine yer verildi.

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İran ekonomi dergisi Özal’ı kapak yaptı
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