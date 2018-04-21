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Türk Akademisi açıldı

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Türk Sivil Havacılık Akademisi açıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'nin, havacılığı sayesinde dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline geldiğini söyledi. Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilen Türk Sivil Havacılık Akademisi'nin açılışında konuşan konuşan Arslan, akademinin 11 milyon euroyu aşan bir bütçe ile hayata geçirildiğini bildirdi. Arslan, "Türk Sivil Havacılık Akademisi, yıllık 2 bin civarında yerli ve yabancı kursiyere eğitim verebilecek" dedi.

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Türk Sivil Havacılık Akademisi açıldı
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