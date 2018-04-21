Türk Sivil Havacılık Akademisi açıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin, Türk sivil havacılığı sayesinde dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline geldiğini söyledi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilen Türk Sivil Havacılık Akademisi'nin açılışında konuşan konuşan Arslan, akademinin 11 milyon euroyu aşan bir bütçe ile hayata geçirildiğini bildirdi. Arslan, "Türk Sivil Havacılık Akademisi, yıllık 2 bin civarında yerli ve yabancı kursiyere eğitim verebilecek" dedi.



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