Boğaz siluetine mahkeme ayarı

İstanbul Beykoz'da Boğaz sırtlarındaki 2B arazilerinin de yer aldığı birinci etap imar planları, yoğunluk gerekçe gösterilerek 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın açtığı dava sonucunda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının iptaline gerekçe olarak planda öngörülen nüfusa oranla yeterli donatı alanı olmaması gösterildi.

GÖKSU EVLERİ DE VAR

Mahkeme hazırlanan imar planlarının İstanbul'un anayasası olarak belirlenen 1/100 bin ölçekli imar planındaki şartlara da uymadığını belirledi. 8 yıl önce başlayan çalışma sonucu oluşturulan Beykoz 1.Bölge 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları Gümüşsuyu, İncirköy Soğuksu, Rüzgarlıbahçe, Kavacık, Göksu ve Yenimahalle'nin bir kısmını kapsıyordu. 2B Kanunu çıkarıldıktan sonra Karlıtepe mevkiinde vatandaşlarla anlaşma yapan ünlü inşaat firmalarının arsaları da iptal edilen imar planları arasında yer alıyor. Sanat ve müzik dünyasından isimlerin ikamet ettiği Göksu Evleri sitesi de mahkemenin kararından etkileniyor.

BAKANLIK: YOĞUNLUK YOK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise mahkemeye sunduğu savunmasında, dava konusu koruma amaçlı planların mer'i mevzuat doğrultusunda hazırlandığını, mevzuatlara aykırı herhangi bir husus bulunmadığını bildirdi. Savunmada, "Dava konusu planların eş zamanlı olarak onaylanmasında ilgili mevzuat gereği herhangi bir sakınca bulunmadığı, koruma amaçlı imar planlarının halihazır haritalar üzerinde hazırlandığı, dava konusu alanlarda sosyal donatı alanına ilişkin yönetmelikte belirlenen azami sınıra uyulduğu, özel eğitim tesisine ilişkin alanda önceki onaylı planların esas alındığı, bu durumun da planlama ilke ve şehircilik esaslarına uygun olduğu, davanın reddi gerektiği" ifadelerine yer verildi. İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından yapılan son duruşmada dava konusu imar planlarının tamamının iptaline oy birliği ile karar verildi. Bakanlık kararın temyizi için üst mahkemeye itiraz edecek.