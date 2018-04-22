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Ev alana 20 bin lira

Giriş Tarihi: 22.4.2018 11:51
Ev alana 20 bin lira

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca ailelerin ev sahibi olabilmeleri için Mayıs 2016'da başlatılan 'Konut Hesabı ve ' uygulamasında 13 bin hesaba ve 81 milyon lira birikime ulaşılırken, yeni düzenlemeyle desteğin üst oranının yüzde 20'den yüzde 25'e, tutarının da 15 bin liradan 20 bin liraya yükseltilmesi ilgiyi daha da artıracak. Bakanlık, yeni düzenlemeyle, uygulamada 5 yıl ve daha uzun süre kalanlara ödeme miktarının en fazla yüzde 25'i kadar destek sağlayacak. Bu destek, en fazla 20 bin lira olacak. Bu oran her yıl yeniden değerleme oranı kadar da artırılacak. 5 yılda 80 bin lira birikim yapan, ilk evini aldığında 20 bin lira devlet katkısı alabilecek. larında biriken paralara ilk devlet katkısı 2019'da ödenecek.

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