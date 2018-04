Yurtdışına para kaçıran işadamlarını affetmeyiz

BUGÜN NELER OLDU

Varlıklarını yurtdışına kaçırma gayreti içinde olanları sert bir dille uyaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "Böyle bir yola tevessül edenleri, kimse kusura bakmasın affetmeyiz" dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü arttıkça küresel düzeydeki yatırım trafiğinin de hızlanacağını vurguladı.Doğru iş için destek isteyen her kişinin sonuna kadar yanında olduklarını anlatan Erdoğan, "İş yapmak, para kazanmak, tesis ve imkân sahibi olmak belli bir noktaya kadar kişisel ihtiyaçlar içindir. Bu aşama geçildikten sonra atılan her adımın ülkeye ve millete karşı sorumluluk boyutu vardır. Sadece kazanmak, daha çok kazanmak, daha da çok kazanmak gibi bir fasit dairenin içine giren işadamı, işte bu sorumluluğunun farkında değil demektir. Ülkenin yatırıma ihtiyacı olduğu dönemde işadamı parasını yastık edip üzerinde uyumayı tercih ediyorsa, sorumluluklarının farkında olup olmadığını öncelikle bir düşünmesi lazım. Hele hele parasını alıp yurtdışına gidene zaten diyecek bir sözümüz kalmamıştır" diye konuştu.Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Her kim işini, ticaretini, yatırımlarını büyütmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın onu da affetmeyiz. Sadece bizim değil, 81 milyon vatandaşımızın eli böyle bir yola tevessül edenlerin hem bu dünyada hem de öteki dünyada yakasında olacaktır. Bu ülkenin ve bu milletin imkânlarıyla büyüyüp gelişen herkese yakışan, kazancını da aynı yolda kullanmaktır. Bu sözlerim yurtdışında yatırım yapanlara değildir. Yurtdışına varlık kaçıran varsa onlaradır. Böyle bir davranışın hiçbir makul geçerli izahı olamaz. Çünkü, Türkiye'de hiç kimsenin çözülemeyecek bir sorunu yoktur. Cumhurbaşkanı olarak şahsen muttali olduğum her meselede kimliğine bakmaksızın iş adamlarımızın önünü açmanın hep gayreti içinde bulunduk."Seçimlerin ardından da iş dünyasıyla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Dışarıdan bu kabineye üyeler almamız mümkün olacak. Tabii burada iş dünyamızın içindeki pehlivanları da göreceğiz bakal��m. 'Hadi gel sen bu kabinede görev al' dediğimiz zaman bakalım görev alabilecekler mi?" dedi.Başbakan Binali Yıldırım 'ıniş dünyasıylayakın ilişkileriolduğunu,EkonomiBakanı'nın bizzato camiadangeldiğini anlatanErdoğan, YatırımDestek Ajansı'nıkendisininkurduğunuhatırlattı.Erdoğan, "İllamakamdaolması şartdeğil. Katıldığımtoplantılardaşikâyeti olanlarbeni yakalasalar,orada bilekendilerini dinlerve gereğiniyaparız. HerhaldeTürkiye'nin enkolay, en rahatulaşılabilirCumhurbaşkanı,ben olurum" diyekonuştu.Zaman zaman birilerinin Olağanüstü Hal uygulamasını bahane ederek iş dünyasının yatırım şevkini kırmaya çalıştığı yönünde şikâyetler geldiğini belirten Erdoğan, "Bu terörle mücadele için kullanılmış bir yoldur. Bu işadamlarımız için kullanılmış bir yol değil ki. Ama bizim karşımıza, işadamlarımız dernekleriyle vesaire 'Olağanüstü Hal'in kalkması gerekiyor' diyorsa bu bizi üzer" dedi.DEİK Başkanı Nail Olpak ise seçimlerin erkene alınmasının piyasalarda hemen bir rahatlama etkisi oluşturduğunu belirterek, "Ülke gündeminden seçimlerin çıkmasının, karar mekanizmalarının daha hızlı çalışmasına ve yatırımcıya arzu ettiği istikrar ve güven ortamını, daha hızlı sağlayacağına inanıyorum. 'Ülkesini savunan, her şeyini savunur ve savunduğu her şey onu korur. Ülkesinin ölmesine göz yuman, her şeyin ölmesine göz yumar. O insan da, alçakça ölür ve ölen her şey, ona lanet eder' diyor, ünlü bir siyasetçi. Bizim gibi, ülkesini seven iş insanları için de, bölgenin sağduyusu haline gelen ülkemizin güvenliği söz konusu olunca, akan sular durur. Sınırlarımızın ve ülkemizin güvenliği için, terör unsurlarıyla mücadelemiz meşrudur, bu bizim milli meselemizdir ve hep de öyle kalacaktır" diye konuştu.