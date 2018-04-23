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’nin yüzde 20 indirim kampanyası yarın başlıyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi () Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl uyguladıkları yüzde 20 indirim kampanyasının yarın başlayacağını bildirdi.

Giriş Tarihi: 23.4.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 11:52
TOKİ’nin yüzde 20 indirim kampanyası yarın başlıyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi () Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl uyguladıkları yüzde 20 indirim kampanyasının yarın başlayacağını bildirdi.

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TOKİ’nin yüzde 20 indirim kampanyası yarın başlıyor
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