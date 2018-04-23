TOKİ’nin yüzde 20 indirim kampanyası yarın başlıyor
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl uyguladıkları yüzde 20 indirim kampanyasının yarın başlayacağını bildirdi.
Giriş Tarihi: 23.4.2018 11:36Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 11:52
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl uyguladıkları yüzde 20 indirim kampanyasının yarın başlayacağını bildirdi.