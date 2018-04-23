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Uçuşların yüzde 46’sı ’dan yapıldı

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Uçuşların yüzde 46’sı İstanbul’dan yapıldı
Son beş yılda 'de bulunan havalimanları çıkışlı ve varışlı tüm seferlerin yaklaşık yüzde 46'sı 'daki Atatürk ve havalimanlarından yapıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, 2014-2017 ve 2018'in ilk çeyreğinde İstanbul'daki iki havalimanından iç ve dış hatta 2 milyon 850 bin 734 sefer yapıldı. çıkışlı ve varışlı seferlerin sayısı 1 milyon 940 bin 244 olarak belirlendi. Sabiha Gökçen Havalimanı, bu dönemde iç ve dış hatta 910 bin 490 seferlik hava trafiği yaşandı. Aynı dönemde Türkiye'deki tüm havalimanlarındaki sefer sayısı ise 6 milyon 78 bin 531 oldu.
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Uçuşların yüzde 46’sı İstanbul’dan yapıldı
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