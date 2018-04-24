2023’e kadar çocuk işçi kalmayacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, hükümet 2023 yılına kadar sokakta, sanayide, tarlada her alanda tek bir çocuk işçi
nin kalmaması için seferberlik ilan etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Sarıeroğlu çocuk işçiliğiyle mücadele stratejisini açıkladı. TARIMDA BİTECEK
Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında özellikle ağır ve tehlikeli işlerde çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması için yürütülen çalışmalara dikkat çeken Bakan Sarıeroğlu
, "Diğer alanlarda çocuk işçiliğinin yüzde 2'nin altına düşürülmesi hedefleniyor. Gerekli teknik ve yasal önlemler alınarak tarım sektöründe aile işleri dışında, ücret karşılığı gezici ve geçici tarım işlerinde çalışan çocuk işçiliği tamamıyla ortadan kaldırılacak" diye konuştu. ÖZEL SEKTÖRE GÖREV
İşverenin bilgi ve duyarlılığının artırılacağına dikkat çeken Bakan Sarıeroğlu, "Bu yolla, en kötü biçimde çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik tedbirler yaygınlaştırılacak. İyi işveren uygulamaları yoluyla en kötü biçimde çocuk işçiliğinin önlenmesinde ve çalışan çocukların çalışma koşullarının iyileştirilmesinde özel sektörün rolünün artırılması amaçlanıyor" dedi. DENETİMLER YAYGINLAŞTIRILACAK
Bakan
Sarıeroğlu, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın bu yıl sosyal taraflarla işbirliği ile farkındalık ve bilinç artırma faaliyetlerine ağırlık vereceğini söyledi. Sarıeroğlu, "Çalışması yasak olan çocukların çalışma hayatından alınıp eğitime yönlendirilmesi, çocuk işçiliğinin yoğun olduğu sektörlerde önleyici risk odaklı denetimlerin yaygınlaştırılması faaliyetlerine ağırlık verme stratejileri belirlendi" dedi.