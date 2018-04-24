Çeyrek Altın fiyatı bugün ne kadar oldu? 24 Nisan güncel altın fiyatları

Altın fiyatları konusunda detaylı araştırmalarını sürdüren vatandaşların yanıt aradığı soruların başında altın fiyatları ne kadar? var. Bununla birlikte sabah.com.tr olarak en güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. Bilindiği gibi kültür; toplumun alışkanlıkları, ortak hafızasından oluşur. Ülkemizin kültüründe de altın oldukça önemlidir. Düğünlerde, nişanlarda en birincil hediye olarak çeyrek altın akla gelir. Bu takı alış verişi toplumsal dayanışmayı da sağlar.

Çeyrek altın kelime öbeği akla kuşkusuz ilk olarak düğünleri getirir. Birikim ve yatırım aracı olarak da kullanılan çeyrek altın düğünlerde armağan edilen ilk nesnelerdendir. Bu durum toplumsal bütünlüğü sağladığı gibi arkadaşlar, akrabalar ve sosyal çevre arasındaki ilişki zeminini arttırır. 24 Nisan altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Bilindiği gibi altın türleri arasında en çok arz edilen çeşit çeyrek altındır. Çeyrek altın hep birikim ve yatırım aracı olarak kullanıldığı gibi hem de düğünlerde, törenlerde armağan olarak kullanılır. Çeyrek altın 24 Nisan Salı günü 279,68 TL'den alınırken, 286,00 TL'den satılıyor. Çeyrak altın fiyatlarında düne göre değer kaybı %-0.11.