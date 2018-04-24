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Çiftlik Bank'ın yazılımcısı her şeyi tek anlattı!

Türkiye’de onbinlerce kişinin milyonlarca lira dolandırılmasına ilişkin Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan 6 kişiden biri olan Çiftlik Bank yazılım sorumlusu Cudi Cumhur Yurdakul, Çiftlik Bank hakkındaki her şeyi tek anlattı.

Giriş Tarihi: 24.4.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 11:10
Çiftlik Bank'ın yazılımcısı her şeyi tek tek anlattı!

'Mehmet Aydın'ın yazılım personeliydim' diyen Yurdakul, Aydın'ın Arjantin'de Çiftlik Bankbenzeri bir yapı kurmaya çalıştığını, 5.5 ay bunun üzerine çalıştıklarını ancak Arjantin'de bürokrasiye takıldıkları için sistemi kuramadıklarını anlattı. Yurdakul dün Maltepe'de yakalanmıştı.

"Veri tabanını kontrol ediyordum"

Mehmet Aydın'ın Arjantin'deki sucukları beğenmediğini söyleyen Yurdakul, şunları anlattı:

"Başladığımda sistem kurulmuştu. Zaman içerisinde buradaki yazılım ve iş yönetimi bana geçti. Mehmet Aydın'ın benden taleplerini yerine getiriyordum. Mesela oyuna yeni ekler yapıyordum. Veri tabanının kontrolü bendeydi. Doğal olarak veri tabanında olan kayıtları zaten görebiliyordum. Bunlarla ilgili raporlar hazırlıyordum. Girip çıkan paraları verisel olarak görebiliyordum."

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Çiftlik Bank'ın yazılımcısı her şeyi tek tek anlattı!
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