Çiftlik Bank'ın yazılımcısı her şeyi tek tek anlattı!

'Mehmet Aydın'ın yazılım personeliydim' diyen Yurdakul, Aydın'ın Arjantin'de Çiftlik Bankbenzeri bir yapı kurmaya çalıştığını, 5.5 ay bunun üzerine çalıştıklarını ancak Arjantin'de bürokrasiye takıldıkları için sistemi kuramadıklarını anlattı. Yurdakul dün Maltepe'de yakalanmıştı.

"Veri tabanını kontrol ediyordum"

Mehmet Aydın'ın Arjantin'deki sucukları beğenmediğini söyleyen Yurdakul, şunları anlattı:

"Başladığımda sistem kurulmuştu. Zaman içerisinde buradaki yazılım ve iş yönetimi bana geçti. Mehmet Aydın'ın benden taleplerini yerine getiriyordum. Mesela oyuna yeni ekler yapıyordum. Veri tabanının kontrolü bendeydi. Doğal olarak veri tabanında olan kayıtları zaten görebiliyordum. Bunlarla ilgili raporlar hazırlıyordum. Girip çıkan paraları verisel olarak görebiliyordum."