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Çorap kralı ’ye 1.5 milyon yatırmış

’ın sahipleri, elebaşının talimatı üzerine ’ya 1.5 milyon TL yatırdı. Şüphelilerin terör örgütü üyeliğinden hapsi isteniyor

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018
Çorap kralı FETÖ’ye 1.5 milyon yatırmış
Türkiye'nin en büyük beş çorap üreticisinden biri olan şirketinin sahiplerine 'terör örgütü üyeliği' kapsamında dava açıldı. İhsan ve 'ın 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istendi. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Akın Çorap'ın elebaşının talimatı üzerine 'ya 1.5 milyon TL yatırdığı ifade edildi. Yıllık cirosu 50 milyon TL'ye ulaşan Akın Çorap, geçtiğimiz sene Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu () denetimine geçti. Hazırlanan iddianamede, şüpheli İhsan Yarkın'ın FETÖ ile bağlantılı Giresun İş Hayatı Derneği üyesi olduğu ve örgütün tepe yöneticilerinden Ahmet Kara ile telefon irtibatının bulunduğu belirlendi.

BANK ASYA ORTAĞI
Şirketin asıl sahibi baba Ali Yarkın'ın ise Bank Asya'nın ortaklarından olduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin şirketten FETÖ bağlantılı dernek ve vakıflara yaptığı himmet miktarına ise ulaşılamadı.
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Çorap kralı FETÖ’ye 1.5 milyon yatırmış
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