Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oynanan oyunları bozacağız!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

KUR ÜZERİNDE OYNANAN OYUNLARIN KAYDA DEĞER OLMADIĞINI GÖRDÜK

Kur üzerinde oynanan oyunların kayda değer olmadığını gördük. Milli ve yerli para ile kur üzerinde oynanan oyunu bozacağız. Altını belirleyici hale getirmenin adımlarını atacağız.

"BUNLAR DURUP DURURKEN OLMADI!"

IMF'e 23 buçuk milyar dolar bir borcu olan Türkiye'yi aldık. Ama 2013 IMF'ye kuruş borcu olmayan bir ülkeye geldik. Bunlar durup dururken olmadı. Ve daha da ötesi 27 buçuk milyar dolar Merkez Bankası döviz rezervi varken hamdolsun şuanda 110 milyar dolar döviz rezervini yakaladık. Eğitim de, sağlıkta, adalet de, güvenlikte Türkiye'ye birlikte çağ atlattık. Türkiye'nin 6100 km bölünmüş yolu vardı. 79 senede Cumhuriyet tarihi boyunca bu kadar bölünmüş yol. Biz buna 19 bin kilometre yol ilave ettik. Dağları deldik. Dağları delerek tüneller açtık. Bunlar durup dururken olmadı. Azimle oldu kararlılıkla oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bunlar durup dururken olmadı!"

"BU YIL İNŞALLAH BEKLENTİMİZ 40 MİLYON TURİST"

"Yüksek hızlı tren diye bir şey mi vardı bu milletin defterlerinde kitabında ama yüksek hızlı trenede kavuştuk. Her alanda milletimizi Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların kat ve kat hizmetlerine hep birlikte kavuştuk. Turizm'de bir sıkıntı yaşadık. Ama bu yıl inşallah beklentimiz 40 milyon turist ve bu bundan sonra da büyüyerek devam edecek.

"BÜTÜN MESELE İŞ BİLENİN KILIÇ KUŞANANINDIR"

"Bütün mesele iş bilenin kılıç kuşananındır. Dünyayı hayran bırakan projelerle devam. 2002 yılından bu yana AK Parti çatısında hizmet veren bütün arkadaşlarıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin varlığıyla, gayretleriyle, üretkenliğiyle, sadaketiyle buralara kadar geldik. Yine aynı onurlu duruşla inşallah 24 Haziran seçiminde milletimizin karşısına çıkacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar