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Karasu teşviklere damgasını vurdu

’ ile ’ya teşvik yağdı. ve ’in hazırladığı projeler tüm gözlerin Sakarya’nın İlçesi Karasu’ya çevrilmesini sağladı

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Karasu teşviklere damgasını vurdu
Ekonomi Bakanlığı tarafından genelinde '' ile yatırım yapacak olan firmalar ve projelerinin açıklanmasıyla 'ya teşvik yağdı. ve 'in hazırladığı projeler tüm gözlerin Sakarya'nın İlçesi Karasu'ya çevrilmesini sağladı. 23 projeden 5'inin Karasu'da olması gözlerden kaçmazken, BMC'nin 4, Kibar Holding'in ise 1 projesi hayata geçirildiğinde Karasu'nun, savunma sanayinin gözbebeği olması bekleniyor. Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenecek 135 milyar lira tutarındaki 23 projeyle yaklaşık 35 bin kişiye doğrudan, 134 binden fazla kişiye ise dolaylı istihdam yaratılacak. Yatırımları değerlendiren Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, " tarafından açıklanan ve beklediğimiz şekilde sonuçlanan "Proje Bazlı Teşvik Sistemi" Karasu'nun aydınlık geleceği için atılan en büyük adımdır. Yaklaşık altı aydan beri alan çalışmasını yapan BMC, , Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani ve Başbakan 'ın katılımı ile temel atma törenini gerçekleştirmeyi planlıyor. Artık BMC kesinleşmiş oldu" dedi.
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Karasu teşviklere damgasını vurdu
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