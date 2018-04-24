Karasu teşviklere damgasını vurdu

Ekonomi
Bakanlığı tarafından Türkiye
genelinde 'Proje Bazlı Teşvik Sistemi
' ile yatırım yapacak olan firmalar ve projelerinin açıklanmasıyla Sakarya
'ya teşvik yağdı. BMC
ve Kibar Holding
'in hazırladığı projeler tüm gözlerin Sakarya'nın İlçesi Karasu'ya çevrilmesini sağladı. 23 projeden 5'inin Karasu'da olması gözlerden kaçmazken, BMC'nin 4, Kibar Holding'in ise 1 projesi hayata geçirildiğinde Karasu'nun, savunma sanayinin gözbebeği olması bekleniyor. Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenecek 135 milyar lira tutarındaki 23 projeyle yaklaşık 35 bin kişiye doğrudan, 134 binden fazla kişiye ise dolaylı istihdam yaratılacak. Yatırımları değerlendiren Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, "Ekonomi Bakanlığı
tarafından açıklanan ve beklediğimiz şekilde sonuçlanan "Proje Bazlı Teşvik Sistemi" Karasu'nun aydınlık geleceği için atılan en büyük adımdır. Yaklaşık altı aydan beri alan çalışmasını yapan BMC, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
, Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani ve Başbakan Binali Yıldırım
'ın katılımı ile temel atma törenini gerçekleştirmeyi planlıyor. Artık BMC kesinleşmiş oldu" dedi.