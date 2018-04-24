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Milletvekili adaylarına ""ten yeni bir hizmet daha!

milletvekili adaylarının sabıka kayıtlarını sistem üzerinden alabilmeleri için bir uygulamayı bugün hizmete sundu.

Giriş Tarihi: 24.4.2018 14:18
Milletvekili adaylarına e-Devletten yeni bir hizmet daha!

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, önceki dönemlerde, milletvekiliadaylarının adliyelerdeki birimlerden aldıkları adli sicil kayıtlarına elektronik ortamdan ulaşmalarına yönelik çalışma başlattı.

'MİLLETVEKİLLİĞİ ADAYLIĞI' BÖLÜMÜ EKLENDİ!

Çalışmaların tamamlanmasıyla, Bakanlığın, ""ten sunduğu hizmetler arasında yer alan "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" bölümünde değişiklik yapıldı.
Belgenin neden verileceğini belirten alana, "milletvekili adaylığı" bölümü eklendi.

Böylece, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı iyle birlikte yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili adayı olacakların, sabıka kayıtlarına "e-Devlet"ten ulaşabilmelerini sağlayan uygulamaya bugün hizmete sunuldu.

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Milletvekili adaylarına "e-Devlet"ten yeni bir hizmet daha!
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