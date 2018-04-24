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O kentimiz in ilgi odağı oldu

'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Kenti'ne son dönemde yoğun ilgi gösteriyor.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 11:37
O kentimiz Alman Turistlerin ilgi odağı oldu

15 veya 20 şer kişilik gruplar halinde Kenti'ni ziyaret eden , binlerce yıllık tarihi olan Çavdarhisar ilçesinin dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu söylediler.
Çavdarhisar Aizonai Antik Kentine ilk defa geldiğini ve hayran kaldığını belirten Volfkan Muller, ''Efes Antik Kenti'ni gördüm. Ancak burası oradan çok daha güzel. Zeus tapınağı, Antik tiyatro, Dünyanın ilk borsası gibi eşsiz tarihi güzellikler var. Bu bölgenin daha iyi tanıtılması halinde değil , Dünya turizmine de büyük katkısı olur. Böyle bir güzelliğin bugüne kadar neden tanıtılmadığını aklım almıyor'' ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

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O kentimiz Alman Turistlerin ilgi odağı oldu
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