Sarılar, fındık üretiminde kaliteyi artırdı

2013 yılında faaliyete geçirilen Sarılar Fındık
, el değmeden kırım, seçim ve kalibre ayarını yapabilen ilk ve tek kabuklu fındık fabrikası olarak müşterilerine kaliteli ürün sunmaya devam ediyor. Fabrikalarında son yeni teknolojiyi kullanan Sarılar Fındık 2015 yılında Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasına girdi. Şirket 2011 yılında İtalyan Stelliferi ile ortaklık kuran Sarılar Fındık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı aynı zamanda Sakarya
Ticaret Borsa başkanlığı görevini üstlenmiş durumda.