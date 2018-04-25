Altay tankı ihalesi BMC’nin

Milli ana muharebe tankı Altay
'ın seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan projede BMC
ile sözleşme görüşmelerine başlanması kararlaştırıldı. Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri'nin mevcut ihtiyaçlara cevap veren modern bir tanka sahip olması için yürütülen ihale sürecinde karara varıldı. SSM tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda, Altay tankının seri üretimi ve motor geliştirilmesi için BMC Otomotiv ile sözleşme görüşmelerine başlanması kararı verildi.