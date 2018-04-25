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tankı ihalesi ’nin

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Altay tankı ihalesi BMC’nin
Milli ana muharebe tankı 'ın seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan projede ile sözleşme görüşmelerine başlanması kararlaştırıldı. Müsteşarlığı (SSM) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri'nin mevcut ihtiyaçlara cevap veren modern bir tanka sahip olması için yürütülen ihale sürecinde karara varıldı. SSM tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda, Altay tankının seri üretimi ve motor geliştirilmesi için BMC Otomotiv ile sözleşme görüşmelerine başlanması kararı verildi.
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Altay tankı ihalesi BMC’nin
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