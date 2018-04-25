Çeyrek altın bugün ne kadar? 25 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? GÜNCEL

Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Toplumun yazılı olmayan kuralları, örf ve adetleri, ortak hafızası o toplumun kültürünü belirler. Bizim kültürümüzde de hem çeyrek altın hem gram altın oldukça değerlidir. Düğünlerde yeni evlenen çiftlere armağan olarak düşünülen ilk nesne altındır. Altın fiyatları araştırmalarının çoğunu bu hediyenin fiyatını araştıranlar belirler. Bununla birlikte bu altın alışverişi toplumsal bütünlüğü sağladığı gibi toplumsal yardımlaşmayı da içerir. Bu dayanışma gerek aile arasında gerek akrabalar arasında gerekse dostlar arasında bütünlüğü sağlar.

Bir başka yönüyle ise altın fiyatlarının bu denli güncel araştırılmasının nedeni yatırım ve birikim aracı olarak ilk tercih olmasıdır. Dolar ve Euro göz önüne alındığında altın, yatırım aracı olarak Dolar ve Euro'dan öndedir. Yastık altı altınları olarak bilinen çeyrek altınlar birikim sırasında en çok tercih edilen altın türüdür. 25 Nisan Çarşamba altın fiyatları burada!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (25 NİSAN)

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatı vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Çeyrek altınla birlikte en çok tercih edilen altın türlerinden olan gram altın bugün yani 25 Nisan Çarşamba günü 174,18 TL'den alınırken 174,22 TL'den satılıyor. Düne göre gram altın fiyatlarındaki düşüş oranı %-0.34.