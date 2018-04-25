Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Çeyrek altın bugün ne kadar? 25 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? GÜNCEL

bugün ne kadar? 25 Nisan ne kadar oldu? GÜNCEL

bugün ne kadar oldu? sorusu piyasaların son durumuyla ilgilenen vatandaşların yanıt aradıkları konu başlıkları arasında yer alıyor. Bununla birlikte yatırım ve birikim yapan vatandaşlar da altın fiyatları hakkındaki detayları araştırıyor. ne kadar? ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? sorularının yanıtları her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr'de. Birbirinden değerli uzman yorumları ve piyasalardaki son hareketler yatırım konusunda risk analizleri burada. 25 Nisan güncel altın fiyatları... Öte yandan yaz aylarının yaklaşması ve düğün sezonlarının açılmasıyla birlikte altın fiyatları konusundaki araştırmalar da hızlandı.

Giriş Tarihi: 25.4.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 09:46
Çeyrek altın bugün ne kadar? 25 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? GÜNCEL

Çeyrek ne kadar oldu? Toplumun yazılı olmayan kuralları, örf ve adetleri, ortak hafızası o toplumun kültürünü belirler. Bizim kültürümüzde de hem hem oldukça değerlidir. Düğünlerde yeni evlenen çiftlere armağan olarak düşünülen ilk nesne altındır. Altın fiyatları araştırmalarının çoğunu bu hediyenin fiyatını araştıranlar belirler. Bununla birlikte bu altın alışverişi toplumsal bütünlüğü sağladığı gibi toplumsal yardımlaşmayı da içerir. Bu dayanışma gerek aile arasında gerek akrabalar arasında gerekse dostlar arasında bütünlüğü sağlar.

Bir başka yönüyle ise altın fiyatlarının bu denli güncel araştırılmasının nedeni yatırım ve birikim aracı olarak ilk tercih olmasıdır. Dolar ve Euro göz önüne alındığında altın, yatırım aracı olarak Dolar ve Euro'dan öndedir. Yastık altı altınları olarak bilinen çeyrek altınlar birikim sırasında en çok tercih edilen altın türüdür. 25 Nisan Çarşamba altın fiyatları burada!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (25 NİSAN)

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatı vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Çeyrek altınla birlikte en çok tercih edilen altın türlerinden olan gram altın bugün yani 25 Nisan Çarşamba günü 174,18 TL'den alınırken 174,22 TL'den satılıyor. Düne göre gram altın fiyatlarındaki düşüş oranı %-0.34.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çeyrek altın bugün ne kadar? 25 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? GÜNCEL
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN