Erken seçim yatırımları öne çekti

Türkiye
'nin erken seçim
kararı almasının finansal piyasalara olan etkisi kendini bir haftalık süreçte gösterdi. Yabancı yatırım tarafında ise kararların öne çekilmesini sağlayacak. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek
ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Türkiye'nin aldığı erken seçim
kararının belirsizliği ortadan kaldırdığı gibi yabancı yatırımcı için de yatırımı öne çekme fırsatı sunduğunu söyledi. Arda Ermut, "Yabancı yatırımcı istikrar ister. 1.5 yıllık bir süre bekleme ortadan kalkınca yatırım kararlarına da pozitif etkisi olacağını düşünüyoruz" dedi. 1.5 YIL BEKLEMEK YOK
Erken seçim kararının olumlu karşılandığını belirten Ermut, "Seçim takvimleri yatırımcı kadar genelde devlette ve bürokraside işlerin yavaş işlediği bir dönem olur. Herkes seçim sonuçlarını bekler. Bu nedenle iki ay gibi kısa bir sürede olması bekleme süresini de ortadan kaldırdı" değerlendirmesinde bulundu. ZAMANLAMASI OLDU
Geçmiş dönemlerde olduğu gibi seçim sonrası yatırımlarda artış olacağını belirten Ermut, "Öne alınmasının ve yaz aylarına denk gelmesinin bir artısı daha oldu. O da haziran ve temmuz aylarında gerek doğulu gerekse batılı yatırımcı genelde hem yaz olduğu için hem de ramazana denk geldiği için bu dönemi es geçer. Bu dönemde seçimlerin yapılması zamanlama olarak daha iyi oldu diyebiliriz" şeklinde konuştu. SAĞLIK OTOMOTİV PERAKENDE
EY Türkiye Kurumsal Finansman Hizmetleri Kıdemli Müdürü Cem Günfer, seçimlerin 24 Haziran'a alınmasının belirsizliği ortadan kaldıracağını ve yabancı yatırımcının karar almasını hızlandırabileceğini belirtti. Birleşme ve satınalma işlemlerinin 2018'e yavaş başladığını ve firmaların seçimlere kadar bir buçuk yıllık sürede bir 'bekle-gör' pozisyonu aldığını belirten Günfer, "Seçim bir belirsizlik yaratıyordu. Erkene alınınca yatırımcının önü açıldı. Tüm firmaların ajandasının bir kenarında notu var. Özellikle sağlık, otomotiv
, eğlence, perakende ve teknoloji alanında firmalar istekli" dedi.