Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Fenerbahçe Beşiktaş TFF kararı! Fenerbahçe Beşiktaş maçı tekrar oynanacak mı?

kararı! Fenerbahçe Beşiktaş maçı tekrar oynanacak mı?

maçıyla ilgili yapılan yorumlar, ifadeler ve karşılıklı suçlamaların sonunda yarıda kalan maç için kararını bugün verecek! Peki Fenerbahçe Beşiktaş maçı tekrar oynanacak mı? Olaylı Fenerbahçe Beşiktaş maçından hükmen mağlup kararı çıkacak mı?

Giriş Tarihi: 25.4.2018 12:17
Fenerbahçe Beşiktaş TFF kararı! Fenerbahçe Beşiktaş maçı tekrar oynanacak mı?

Bilindiği gibi 19 Nisan akşamı Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı yaşanan saha olayları nedeniyle yarıda kalmıştı. Beşiktaş teknik direktörü 'in kafasına atılan cisim sonucunda tecrübeli çalıştırıcı hastaneye kaldılmış kafasına 5 dikiş atılmış ve o geceyi doktor kontrolünde hastanede geçirmişti.

maçıyla ilgili kararını bugün verecek. Tüm Türkiye büyük bir heyecanla 'nin vereceği kararı bekliyor. Dün açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım; Şenol Güneş'in tiyatro oynadığını ve Beşiktaş kalecisi 'in Fenerbahçe taraftarını tahrik ettiğini ifade etti. Bu açıklamalara Beşiktaş'ın tepkisi de sert oldu!

Fenerbahçe Beşiktaş maçı TFF kararı açıklandığı anda milyonların aradığı sorunun cevabı burada olacak...

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beşiktaş TFF kararı! Fenerbahçe Beşiktaş maçı tekrar oynanacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN