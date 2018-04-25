Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Google CEO’su 380 milyon $ alacak

’su 380 milyon $ alacak

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Google CEO’su 380 milyon $ alacak
'su , elinde bulunan ve bu yıl üzerindeki kısıtın kalkacağı hisseleri karşılığında tarihin en yüksek primi olan 380 milyon dolar alacak. Hindistanlı Pichai'ye 2014'te verilen 353 bin 939 adet hissenin değeri geçtiğimiz hafta itibarıyla 380 milyon doları buluyor. Google tarafından gerçekleştirilecek olan bu prim son yıllarda halka açık bir şirket tarafından bir kişiye yapılan en büyük ödeme olarak göze çarpıyor. Söz konusu hisselerin değer artışı ise yüzde 90'a ulaştı. Aynı dönemde S&P'nin değer artışı yüzde 39 olarak gerçekleşti. Google'un sözcüsü Winnie King ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. 2012'de Facebook'un kurucusu 2.28 milyar dolar, 2016'da ise 'nın CEO'su 1.34 milyar dolarlık prim almıştı.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Google CEO’su 380 milyon $ alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN