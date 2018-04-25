Kur oyununu milli parayla bozacağız

Ekonomide
geçen yıl elde edilen yüzde 7.4'lük büyüme oranının Türkiye
ile ilgili olumsuz değerlendirmeler yapanlara verilen en güzel cevap olduğunu belirten Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "İnşallah bu yılda da ilk çeyrekte bu oranı yakalarsak, şimdiden söylüyorum hiç şaşırmayın" dedi. KRİTİK ALTIN ADIMI
Partisinin Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, kur üzerinde oynanan oyunların kayda değer bir ekonomik gerekçesinin ve derinliğinin olmadığının her geçen gün daha iyi anlaşıldığına dikkat çekti. Erdoğan, "Onun için şimdi bizim attığımız adım nedir? Milli para, yerli para. Milli ve yerli parayla birlikte inşallah bu kur oyununu da bozacağız. Hatta bir diğer adımı daha söylüyorum, inşallah altını belirleyici hale getirmenin de adımlarını atacağız" diye konuştu. YATIRIMLAR VAZGEÇİLMEZ
Bütçe disiplininden ve reform gündeminden taviz vermeden faiz ve enflasyon başta olmak üzere ekonomiyi tehdit eden tüm sorunların üstesinden yeni dönemde daha kolay geleceklerine değinen Erdoğan, şunları kaydetti: "Erken seçim kararına piyasaların ve iş dünyasının verdiği olumlu tepki bu sürecin ekonomide risklerin değil, fırsatların tetikleyicisi olarak işaret etmektedir. Halihazırda dünyadaki 10 büyük projenin altısını hayata geçiren bir ülke olarak yatırımlar bizim vazgeçilmezimizdir. Yatırımlara devam. İnşallah bu yıl sonu itibarıyla yeni havalimanını İstanbul
'da açıyoruz. Yine İstanbul'umuzda dev bir proje olarak Kanal İstanbul'un ihalesini gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde yine Boğaz'dan üç katlı tünelin geçişinin adımlarını da atacağız. Bu arada 18 Mart Çanakkale
'deki o muhteşem köprünün karşılıklı ayaklarının temellerini attık, o da şu anda yürüyor. Tabii bunların hepsi yap-işlet-devret mantığına dayalı adımlar." İmarda çirkin yapılarla ilgili adımların süratle atılacağını ifade eden Erdoğan, "Milletimiz bizden kuru laf, neticesiz polemik, desteksiz atış değil, ekmeğini, aşını nasıl büyüteceğimizin planlarını, projelerini duymak istiyor" ifadelerini kullandı.